Un estudi alerta que cinc tipus diferents de pol·len van en augment a Manresa

La pol·linització del plàtan i l'olivera i, en menor mesura, la del xiprer, estan augmentant molt significativament durant els últims anys a Manresa. Afortunadament per als al·lèrgics, la presència de pol·len de gramínies, que és la que afecta més persones, està augmentant, però en una proporció molt inferior, i la de parietària, està disminuint.

Aquestes conclusions apareixen en un estudi publicat per la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) i per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Jordina Belmonte, coordinadora del XAC i investigadora d´ICTA-UAB, explica a aquest diari que «la bona notícia per a Manresa és que la presència en l'aire de pol·len de la parietària, una planta que pertany a la mateixa família que l'ortiga i que, justament, a Manresa se'n troba força, està disminuint a poc a poc. La tendència durant els anys és que cada cop n'hi ha menys i, per tant, esperem que arribi un dia que moltes persones deixin de patir la seva al·lèrgia.» Altres pòl·lens que ja estan desapareixent de manera significativa són els dels blets i de l'artemísia.

La investigadora explica que aquestes dades són les que han obtingut els últims anys amb l'ajuda d'un captador de pol·len situat a la Casa de la Culla de Manresa des de l'any 1996. «A causa dels canvis meteorològics que estem vivint recentment, no hi ha gaire estabilitat. Tot això passa pel canvi climàtic. Les plantes es desenvolupen en funció de paràmetres meteorològics com les precipitacions, les temperatures i el vent, i així, s'estenen en el territori i pol·linitzen més tard o més d'hora», explica Belmonte. Per aquesta raó, a vegades hi ha concentracions molt grans. «Si plou, el pol·len es queda enganxat a terra i ja no fa al·lèrgia ni fa més fruit amb una cèl·lula femenina.» Per tant, conclou, «si el temps fos més estable, la planta funcionaria sempre igual».

A més, l'estudi publicat recentment que han realitzat els investigadors del XAC i de ICTA-UAB que s'ha dut a terme a Manresa i en altres punts de Catalunya, com Barcelona, Girona, Tarragona, Roquetes-Tortosa, Lleida, Vielha i Bellaterra, conclou que les pol·linitzacions d'aquesta primavera seran importants, començaran aviat, amb força, i poden assolir nivells per damunt de la mitjana. La raó és que al novembre es van viure precipitacions molt abundants i hem tingut un hivern temperat que ha permès floracions i pol·linitzacions hivernals importants. Les previsions també indiquen que aquesta primavera serà lleugerament més càlida i menys plujosa de l'habitual.

La doctora i cap d'Unitat d'Al·lèrgia d'Althaia, Laia Farré, explica aquest diari que l'al·lèrgia més freqüent a Manresa és la gramínia, ja que és un grup de plantes que té moltes espècies; camps de cultiu, blats, civada, gespa... i per tant, aquesta és la que dóna més problemes. Coincideix amb l'estudi del XAC i ICTA-UAB que, últimament, està augmentant amb molta força l'al·lèrgia al xiprer. Segons la doctora Farré, la parietària, que l'estudi observa que a Manresa disminueix, seria la segona al·lèrgia més freqüent, ja que és una planta que dóna problemes tot l'any perquè és molt perenne.

L'al·lergòloga explica que no hi ha una al·lèrgia més greu que un altre, ja que tots els pòl·lens poden causar rinitis, conjuntivitis o asma. «A la nostra zona cada cop hi ha més pacients polisensibilitzats, és a dir, persones que tenen més d'una al·lèrgia i són les més complicades de tractar.»

Farré afegeix que «hi ha estudis que demostren que el pol·len dels arbres amb la contaminació muta i es fa més resistent. El que fan és canviar la seva genètica per suportar una situació d'ambient brut, perquè sinó la planta es moriria. Que es faci més resistent comporta que l'al·lèrgia sigui més potent. Per tant, qualsevol fet que acabi alterant el nostre entorn té afectes sobre el pol·len».

ICTA-UAB també ha participat en un estudi internacional a escala mundial aportant dades de Catalunya, el qual estableix que les mascaretes redueixen fins a un 80% de les partícules de pol·len en l'aire que s'inhala. La investigadora Belmonte ha recalcat la importància d'utilitzar mascaretes homologades que «aïllen tant dels al·lèrgens de l'abundant pol·len a l'aire en aquesta època de l'any, com de tots els altres elements aeris». Lamenta que «des de sempre s'ha recomanat l'ús de les mascaretes per evitar les al·lèrgies, però com que aquí no hi ha costum, abans ningú ho feia».

Segons explica l'al·lergòloga Laia Farré, evitar ser al·lèrgic és impossible, «cadascú té una predisposició genètica; si tens familiars amb antecedents al·lèrgics, ja tens més números per acabar-ho sent, per exemple». Tot i així, la doctora adverteix que «encara que existeix medicació i vacunació per modificar l'evolució de la malaltia, sempre es poden prevenir els símptomes de les al·lèrgies». Comenta que és recomanable utilitzar ulleres de sol per evitar conjuntivitis. Intentar no sortir a fer esport els dies que fa molt vent, o si fa dies que no plou i hi ha molt pol·len ambiental. Recorda no portar l'aire condicionat al cotxe molt potent. I també coincideix amb l'estudi internacional que la mascareta ajuda a prevenir molts els símptomes; «és quelcom que sempre havíem aconsellat, però que ningú feia, segurament, per vergonya».