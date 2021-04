Igualada inicia el repartiment de targetes prepagament

L'Ajuntament d'Igualada iniciarà a partir d'aquest divendres el lliurament de les targetes prepagament destinades a les persones demandants d'ocupació. Aquestes targetes tenen una càrrega de 100 euros que es podran gastar en els comerços locals fins a finals d'any. La campanya s'emmarca dins del projecte de dinamització del comerç de la ciutat amb la finalitat doble d'ajudar, també, a les persones en situació d'atur, i s'ha promogut especialment en el context actual de crisi generada per la pandèmia de la covid-19.

Una vegada validada la sol·licitud, els usuaris d'aquesta targeta rebran un missatge SMS al seu telèfon mòbil que els permetrà saber que la tenen a la seva disposició i a quin punt han de recollir-la. Les entregues es faran de forma esglaonada, per lots, a l'Espai Cívic Centre, al Centre Cívic de Fàtima i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Quan s'entregui la targeta també s'entregarà als beneficiaris una llista amb tots els comerços, bars i restaurants adherits a la campanya. De la mateixa manera aquests comerços es poden distingir per un distintiu a l'entrada amb el logotip de la campanya. El termini per sol·licitar la targeta prepagament encara estarà actiu fins el proper 31 de maig.

Els procediments de sol·licitud són els habituals, de forma telemàtica, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament d'Igualada o bé de forma presencial demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Com a requisits per l'obtenció de la targeta destaquen l'estar empadronat a Igualada, amb una antiguitat mínima des del 31 de gener de 2021, trobar-se en situació d'atur i en situació de demandant d'ocupació no ocupat al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) des de com a mínim abans del dia 1 de febrer del 2021.

D'altra banda, tot el comerç local participant en la campanya, va complimentar ja la sol·licitud d'adhesió i són un total de 175 sol·licituds les que han sigut validades i integrades en el projecte. Per a aquells comerços que no s'hagin pogut adherir, s'habilitarà el tràmit d'adhesió novament des del dilluns 19 i romandrà actiu fins el proper diumenge 2 de maig.

El projecte finalitzarà a finals d'any amb l'objectiu d'haver repartit totes les targetes prepagament. En total, tan pels sectors del comerç i restauració com pel col·lectiu de demandants d'ocupació no ocupats, suposarà un impacte econòmic de 250.000 euros.