L'oci nocturn demana poder donar usos culturals a les sales i fer activitats al carrer

L'oci nocturn demana un canvi normatiu per poder donar usos culturals a les sales fora d'hores, fer activitats a l'aire lliure i explotar l'horari de tarda després de «13 mesos tancats» per la covid,va dir el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas. «Els nostres espais s'han de reconvertir no han de ser només espais per ballar i per vendre un tipus d'oci molt tancat sinó que s'hi poden fer altres activitats culturals. Volem fer de tot», va explicar en la presentació d'un estudi de l'escola de negocis TBS. Mas va dir que es plantegen diferents escenaris per la reobertura de sales a Catalunya, i el més positiu és una reactivació amb limitacions al juliol. També es plantegen dues possibilitats més negatives. Tornar a l'octubre, però «amb més capacitat» seria «més negatiu», mentre que el tercer escenari seria que les discoteques romanguin tancades fins a principis del 2022, cosa «catastròfica» per a un sector que dona feina a 37.000 treballadors de manera directa.