L'Audiència Nacional demana a Suïssa que desbloquegi comptes de Bárcenas, Correa, Crespo i Yánez per pagar condemna

La secció segona de l'Audiència Nacional ha demanat a les autoritats de Suïssa que desbloquegin els comptes que l'extresorer del PP Luis Bárcenas; el líder de la trama, Francisco Correa; el seu número dos, Pablo Crespo; i el testaferro Iván Yáñez, tenen al país helvètic. El desbloqueig té com a finalitat que facin front a les responsabilitats econòmiques a les quals van ser condemnats al judici de la primera època del 'cas Gürtel' i que ascendien a més de 58 milions d'euros. L'Audiència Nacional remet a Suïssa el consentiment dels quatre condemnats per al desbloqueig. Les multes ascendeixen a 36,2 milions d'euros per a Bárcenas; 11,3 per a Correa; 6 milions per a Yáñez i 5,1 per a Crespo.