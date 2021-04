Els Mossos van trobar semen a la roba de l'acusat de matar menor a Vilanova

Els Mossos d'Esquadra van trobar restes de semen als calçotets i als pantalons de l'acusat de matar la Laia, la menor de 13 anys assassinada per un veí dels seus avis a Vilanova i la Geltrú el juny de 2018, una troballa que posa en escac la versió de la defensa.

Així ho van revelar ahir diferents perits davant el jurat popular de l'Audiència de Barcelona que jutja Juan Francisco L.O. per assassinat amb traïdoria i acarnissament en el context d'un delicte contra la llibertat sexual i agressió sexual a menor de 16 anys, pels quals la Fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable i deu anys de presó.

Els professionals que van inspeccionar i van analitzar l'escena del crim van retratar una escena de «terror», com van fer dimecres els policies que van arrestar el detingut, en asseverar que l'habitació on la Laia va ser assassinada estava plena de sang, tant a les parets com al terra i en els múltiples objectes desordenats que hi havia tirats. Una de les novetats de la sessió va ser la revelació que havien detectat semen tant a la roba que portava el processament com a l'edredó del llit, que no tenia llençols, i sota el matalàs on va ser descobert el cadàver de la Laia, semidespullat, amb una corretja de gos al voltant del coll i encaixonat a l'interior d'una maleta.