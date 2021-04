La policia de Chicago revela que un agent va matar un nen de 13 anys

La policia de Chicago ha publicat aquest dijous la gravació de com un dels seus agents cosia a trets i matava un noi de 13 anys quan tenia les mans alçades. El succés va ser fa unes dues setmanes i va ser captat per una de les càmeres que porten els agents al seu uniforme.



La seqüència, que dura nou minuts, comença mostrant a un agent de policia no identificat sortint del seu cotxe patrulla i corrent rere el petit Adam Toledo en una avinguda cap a les 14.30 hores el 29 de març a Little Village, un veïnat a la part oest de la ciutat.





Chicago authorities have released body camera footage of a police officer killing Adam Toledo.



The video shows the 13-year-old drop a handgun and begin to raise his hands just before an officer fires his gun and kills him pic.twitter.com/RzopPAt5aP