Sanitat proposa prohibir fumar en terrasses encara que hi hagi dos metres de distància

El Ministeri de Sanitat proposarà a les comunitats la prohibició de fumar a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració a tot el territori independentment de la distància interpersonal de dos metres. Fonts de Sanitat van explicar a Efe que no era previst que la proposta fos debatuda a la reunió de la Comissió de Salut Pública d'ahir i que l'esborrany és un document de treball com altres, obert i sotmès fins i tot a consideracions tècniques. L'esborrany al qual ha tingut accés Efe proposa la mesura «amb el doble objectiu d'actuar sobre el tabaquisme com a factor de risc d'infecció i de contagi de la covid-19, juntament amb la necessitat de contribuir al control de l'evolució de la malaltia a Espanya». Al escrit, Sanitat destaca que ara ja hi ha 6 comunitats que «han avançat en les mesures i han prohibit» el consum dels diferents productes de tabac a les terrasses a l'aire lliure.