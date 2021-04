Un 24 % de la població major de 16 anys de la Catalunya Central ha rebut la vacuna

Personal sanitari prepara la vacuna per administrar-la al Palau Firal de Manresa

Un 22,73 % de la població major de 16 anys de les comarques del Bages, Solsonès i Moianès han rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid. Al Berguedà el percentatge de cobertura arriba al 27,16 i a l'Anoia, que forma part de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, se situa en el 21,79 %. Són dades de Salut fins el dijous 15 d'abril. No té en compte la població menor de 16 anys, a qui no es recomana vacunar. En el cas de la segona dosis els percentatges cauen. Al Bages, Solsonès i Moianès és del 7,31 %; al Berguedà del 8,93 i a l'Anoia del 7,05.

En total, des que es va iniciar la campanya de vacunació a finals de desembre i fins ara, s'han subministrat 93.197 vacunes contra el virus a les comarques centrals, de les quals 70.437 són primeres dosis i 22.760 segones. 53.938 són de la unitat de vacunació del Bages, Solsonès i Moianès; 11.839 al Berguedà i 27.420 a l'Anoia. Al total cal afegir-hi les gairebé 3.000 d'AstraZeneca que dijous i divendres es van administrar a Manresa, Berga i Igualada.

Població més gran

Salut dona per conclosa la campanya de vacunació amb Pfizer a la població més gran de 80 anys, que s'ha cobert en un 87 % a la regió sanitària. Ja ha començat la vacunació als de 79 anys en avall i la previsió del departament és arribar la setmana vinent a subministrar primeres dosis fins a 76 anys. En el cas que es confirmés l'arribada de més vacunes de Pfizer -la farmacèutica ha anunciat que avançarà a la Unió Europea 50 milions de dosis abans de la data prevista- es començarà amb la franja d'edat dels 75 fins als 70.

Per la setmana vinent és previst que arribin 5.000 dosis de Pfizer a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, però aquesta quantitat es podria doblar. Les agendes de vacunació s'ajusten en funció de les quantitats que van arribant. En el cas de Pfizer, l'organització recau en els centres d'atenció primària. A Manresa hi ha quatre punts de vacunació, tres dels quals fora dels CAP per evitar aglomeracions. Són a l'Anònima, al convent de Santa Clara i a l'escorxador. Al CAP les Bases es vacuna al centre mateix.

El percentatge més alt de població vacunada és a les residència d'avis, amb més del 90 %;professionals de la sanitat tant de primària com dels hospitals, amb percentatges que s'acosten al 90 %, i l'esmentada població de més de 80 anys. Entre els 60 i els 65 anys, més del 40 % han rebut la primera dosi d'AstraZeneca.