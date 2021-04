Catalunya prorroga el confinament comarcal una setmana, fins al 26 d'abril

Accés al monestir de Montserrat per Setmana Santa, en què la mobilitat no ha fet augmentar els casos

Accés al monestir de Montserrat per Setmana Santa, en què la mobilitat no ha fet augmentar els casos arxiu/oscar bayona

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, va explicar que el Comitè Tècnic del Procicat va avalar una pròrroga de les restriccions vigents pel coronavirus durant una setmana, entre les quals s'inclou el confinament comarcal. «Necessitem aquests dies per entrar en una fase de regressió i doblegar la corba», va dir Ramentol en una conferència de premsa amb el conseller de l'Interior en funcions, Miquel Sàmper, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Així, s'allarguen les mesures actuals fins al 26 d'abril per la situació a les UCI, que ahir registraven 500 persones ingressades per covid-19, el 52% del total de pacients als llits de crítics: «És un nombre molt, molt elevat», va alertar Argimon. Amb tot, Ramentol va concretar que, després d'una pujada continuada dels indicadors epidemiològics des de mitjans de març, Catalunya tornarà a entrar en una «etapa d'estabilització», tot i que va aclarir que encara és una tendència que necessiten consolidar. Així, el secretari de Salut va argumentar que la pròrroga de set dies de les restriccions és necessària per doblegar la «corba de pressió assistencial» a les UCI i consolidar les tendències de desacceleració; i va apostar per no abaixar la guàrdia.

Mesures territorialitzades

En ser preguntat per si el Procicat pot decretar mesures territorialitzades més endavant arran de la incidència dispar de la pandèmia entre regions a Catalunya, Ramentol va defensar que ja les han utilitzat amb anterioritat, «sempre amb una lògica sanitària». «Som conscients de la situació i de les peticions dels alcaldes i de les entitats municipalistes. Ho tenim damunt la taula», va dir Ramentol sobre les reclamacions del món local per aplicar mesures en funció de la situació de cada territori, tot i que va puntualitzat, textualment, que no fan res a la carta. Per la seva banda, Sàmper va assegurar que la unitat territorial per aplicar les mesures en comptes de la comarca està en estudi i que el Govern necessita dies per trobar «la més oportuna», i va assenyalart que hi ha diferents realitats territorials a Catalunya.

L'efecte Setmana Santa

Sobre l'impacte de la mobilitat i de la interacció social durant Setmana Santa, Ramentol va celebrar que ahir ja es podia afirmar que no hi ha hagut una «explosió de casos» per les festes.

Argimon també va valorar positivament que no hagi augmentat el nombre de contagis aper les festes de Pasqua i va precisar que aquesta setmana Catalunya acabarà amb prop d'11.000 casos positius registrats.

Així, el departament de Salut i el d'Interior van enviar un triple agraïment a la ciutadania, per la seva «responsabilitat i civisme»; també, als sectors afectats per les restriccions i als professionals sanitaris i cossos de seguretat i emergències. De fet, Argimon va destacar que durant els dies de Setmana Santa el personal sanitari va administrar prop de 276.000 vacunes, un nou «rècord» d'inoculacions.