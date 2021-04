A Catalunya s'ha vacunat amb la primera dosi el 19,5% del total

A Catalunya el 19,5 % de la població ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus, i un 6,5 % ja té les dues, amb la qual cosa ha adquirit la immunitat contra la malaltia. En total a més d'un milió i mig de persones se'ls ha subministrat la primera dosi des que es va iniciar la campanya el desembre passat, i la segona l'han rebuda mig milió.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assegurar que ahir al matí es va administrar la dosi dos milions. També va dir que «no estem detectant reticències a rebre la vacuna AstraZeneca. Molts vacunats reserven l'hora voluntàriament i no hi ha gaire gent que no acudeixi a la cita. Tenim plens els punts de vacunació i el que necessitem són més vacunes».

Al conjunt de l'Estat espanyol, un 18 % de la població ja ha rebut almenys una dosi. Se n'han administrat més d'onze milions. Més d'un milió els últims tres dies, segons va anunciar el ministeri de Sanitat.

Per la seva banda, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, va exigir ahir al Govern central «més claredat» en l'estratègia de vacunació. Vergés va afirmar que si la Generalitat pogués «aniria a buscar» les vacunes a Europa. «Com que no podem, a nosaltres ens pertoca exigir a l'Estat espanyol aquestes tasques, perquè la informació sigui clara i no estar a expenses de confusions com les limitacions d'edat», va dir.

Fins ahir Catalunya havia registrat 624.984 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia 2.035 més que en el darrer recompte de dijous. També des de dijous hi ha hagut 3 morts més. Ja en són 21.612.