Un centenar de persones es manifesten a Barcelona per reclamar «amnistia total»

La manifestació per reclamar la llibertat dels presos i l'amnistia a Barcelona convocada per CDR Barcelonès | Mariona Puig

Un centenar de persones s'ha manifestat aquest dissabte al centre de Barcelona per reclamar "amnistia total". Ho han fet coincidint amb el dia del pres polític. La protesta ha començat passades les 19.00 de la tarda als Jardinets de Gràcia i ha baixat pel passeig de Gràcia fins al carrer de Provença, on hi ha la seu de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a la capital catalana. Els manifestants han caminat darrere d'una pancarta amb el text 'Amnistia total CDR' i han llegit un manifest en arribar al punt final de la marxa. El discurs ha animat a "cridar fort contra tota repressió".

Els participants han exhibit estelades i imatges de presos com els líders independentistes catalans condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. També han format la paraula 'Llibertat' amb espelmes que han encès davant de la delegació de les institucions europees.