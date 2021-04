Un jutjat de Palerm processa Salvini per no haver permès desembarcar 147 migrants de l'Open Arms durant 19 dies

L'exvicepresident d'Itàlia Matteo Salvini anirà a judici. Segons han informat diversos mitjans italians i ha confirmat el mateix Salvini a les xarxes socials, un jutjat de Palerm ha decidit aquest dissabte processar-lo per desobediència als seus deures i per presumpte segrest, per no haver permès a 147 migrants del vaixell Open Arms desembarcar durant 19 dies. El tribunal sicilià ha fixat per al 15 de setembre el judici dels fets, que van passar el 2019, quan el líder de la Lliga Nord era ministre d'Interior del govern del país. Salvini ha assegurat que entoma el procés amb el "cap ben alt" i ha afegit: "Vaig a judici per defensar el meu país".

El fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, ha celebrat a Twitter que "el temps posa tothom al seu lloc" i ha demanat que el processament del líder ultra "sigui l'oportunitat per jutjar un fragment de la història europea i per tornar a posar al centre la protecció de la vida humana al mar i la dignitat de les persones".

Des de l'Ajuntament de Barcelona també s'han congratulat per la decisió de la justícia italiana. El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, ha felicitat "l'enorme feina" de l'ONG i ha garantit que el consistori "serà a la sala reclamant la reparació de tot el mal causat a la ciutat i als drets humans".