Més de 80 societats científiques demanen que no s'aturi la vacunació

Un total de 82 societats científiques, que representen més de 200.000 professionals sanitaris, han signat un manifest en què demanen al Govern central i les comunitats autònomes que no aturin la vacunació i es posin d'acord en el control de la pandèmia.

«El nostre primer i principal missatge a les autoritats polítiques és el següent: vacunin. I als ciutadans aquest altre: vacunin-se», clamen els científics, que exigeixen que la vacunació no se suspengui «sense atendre criteris purament científics ni de manera impulsiva». A més, les associacions sol·liciten que no es fomenti la por i insisteixen en la necessitat que les administracions coordinin les seves polítiques i els seus missatges per generar confiança i transmetre un missatge de col·laboració i cooperació entre tots com la millor manera de guanyar la pandèmia. «La societat demana transparència. [...] correspon als experts, i no als polítics, traduir els matisos en recomanacions», diuen els professionals sanitaris representats per les societats científiques.

Així, destaquen la necessitat de polítiques de salut pública i subratllen que les crisis sanitàries més ben resoltes són les que es prevenen, perquè no hi ha cap sistema que pugui suportar nivells de pressió assistencial com els viscuts. També demanen més recursos per a l'atenció primària i hospitalària. Finalment, les societats científiques advoquen per millorar la comunicació de les decisions sanitàries.