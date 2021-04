Moren 8 persones en un tiroteig a les instal·lacions de FedEx a Indianapolis

Els Estats Units es van veure un dia més implicats en el macabre ritual d'horror, dolor, espant i lament que els tirotejos massius fan demolidorament rutinaris al país. L'escenari de l'última massacre va ser un magatzem de FedEx a la ciutat d'Indianapolis, on un home armat va matar dijous a la nit vuit persones i en va ferir set abans de suïcidar-se.

A l'hora de tancar aquesta edició, les autoritats no havien pogut identificar encara les víctimes en una escena del crim que definien com a «caòtica», cosa que elevava l'angoixa de les famílies que no podien localitzar els éssers estimats que treballaven al magatzem, on a molts treballadors no se'ls permet tenir el telèfon mòbil, una política de FedEx que ara alguns estan qüestionant. Les autoritats tampoc havien identificat oficialment el sospitós (encara que segons algunes fonts es tractaria d'un jove de vint anys) ni què el va portar a cometre la massacre, que aparentment va portar a terme amb un rifle.

El que sí que sabien les autoritats és que el presumpte autor de la matança va arribar amb un cotxe a l'aparcament, en sortir va començar directament a disparar indiscriminadament i després va entrar a les instal·lacions, i en «un o dos minuts» va deixar tot un reguerot de morts, ferits i commoció que va trobar la policia en arribar. No hi va haver, segons van relatar els testimonis a les autoritats, cap confrontació. Es desconeix de moment si l'autor de la matança tenia cap relació amb el lloc o amb alguna de les seves víctimes.

Llista inacabable

Indianapolis, que fa només tres mesos va viure el que fins llavors era el tiroteig més letal de la dècada, amb sis víctimes, se suma a la inacabable llista d'escenaris de massacres amb armes de foc als EUA, que ha crescut les últimes setmanes. A mitjan març van morir vuit persones en un tiroteig en tres salons de massatges a Atlanta, menys d'una setmana després hi va haver altres 10 morts en un supermercat de Colorado, fa dues setmanes tres adults i un nen van ser assassinats en un edifici d'oficines a Califòrnia i la setmana passada hi va haver un assassinat múltiple a Carolina del Sud, amb dos nens de cinc i nou anys entre les sis víctimes.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va assegurar que «la violència amb armes de foc és una epidèmia a Amèrica», i va afegir que «no hem de acceptar-ho, hem d'actuar», al mateix temps que ordenava que les banderes onegessin a mig pal.