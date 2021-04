Sanitat diu que que no s'ha valorat que empreses privades puguin comprar vacunes

El Ministeri de Sanitat va assegurar ahir en un comunicat que «en cap cas» s'ha considerat la possibilitat que empreses privades participin en l'adquisició i administració de vacunes contra la covid-19 per a les seves plantilles. De manera paral·lela, l'Executiu que encapçala Pedro Sánchez subratlla la «importància» de l'acord dels estats membres de la Unió Europea per tal d'adquirir vaccins. L'acord confirma la participació dels estats en el procediment d'adquisició de vacunes, que alhora convenen a no iniciar procediments de compra dels productes que són objecte de negociació per part de l'estratègia europea. També recorda que totes les vacunes que han estat autoritzades per l'Agència Europea de Medicaments són dins d'aquesta estratègia.

Pel que fa a l'administració de vacunes, el Ministeri de Sanitat destaca en el comunicat «les capacitats» del sector públic per tal d'executar, a través del Sistema Nacional de Salut i de les comunitats autònomes, el pla de vacunació que actualment està en marxa, que preveu tenir el 70% de la població vacunada a finals del mes d'agost.En aquest sentit, l'Executiu estatal subratlla que el Sistema Nacional de Salut està «prou preparat» per abordar una campanya de vacunació massiva, i posa com a exemple la campanya de vacunació de la grip, durant la qual es van administrar catorze milions de dosis en tres mesos.