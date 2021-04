El Suprem del Brasil ratifica l'anul·lació de les condemnes a Lula

El Suprem Tribunal Federal (STF) del Brasil va ratificar ahir l'anul·lació de les condemnes contra l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva que el van retirar el 2018 de la contesa electoral i, llavors, van obrir el camí per a l'arribada de Jair Bolsonaro al poder. Lula es troba així en condicions de participar en les eleccions presidencials de 2022. Bolsonaro no va tardar a llançar una advertència sobre la rehabilitació del líder del Partit dels Treballadors (PT). «Si Lula torna per vot directe, per un vot auditable, està bé. Ara, veurem quin serà el futur del Brasil amb el tipus de persones que portarà a la presidència», va dir, com si donés per segura la seva victòria a les urnes. Paral·lelament, va assegurar que «només Déu» pot treure'l del Govern en moments en què s'obre la possibilitat que sigui investigat per les seves responsabilitats davant d'una pandèmia que ha matat prop de 370.000 persones.

Per vuit vots contra tres, el Suprem es va mostrar favorable a anul·lar les condemnes per corrupció i dos processos més oberts contra Lula. El pronunciament era esperat. Setmanes enrere, el mateix tribunal havia considerat que l'exjutge Sérgio Moro havia estat parcial en el procés contra l'home que va governar entre 2003 i 2010. La nova sentència confirma la posició d'Edson Fachin, un dels integrants del Suprem, qui el mes de març va avalar un habeas corpus del 2015 contra la competència de Moro i va assenyalar que els delictes pels quals Lula estava acusat no tenien vinculació amb els desviaments de diners a l'estatal Petrobras.

Lula va estar 580 dies a la presó a la ciutat de Curitiba, capital de l'estat de Paraná i un dels bastions del bolsonarisme. Aquells dies, Moro era un heroi de la dreta brasilera. La presidenta nacional de PT, Gleisi Hoffmann, va qualificar d'històric el dictamen del Suprem. «Lula està content amb la decisió, jo diria que té l'ànima neta», va dir. «Sempre el recordo dient que mai canviaria la seva dignitat per la llibertat», va afegir.

Fernando Haddad, qui el 2018, i davant els impediments de Lula, va haver de representar el PT als comicis que van tenir com a guanyadora la ultradreta, també va celebrar les novetats: «No hi ha pau sense justícia. Moro és un incompetent», va escriure al seu compte de Twitter.

El líder del PT va dir als seus cercles pròxims que el dictamen ha estat el resultat «d'una batalla intensa» portada a terme des de l'any 2016. Els advocats de l'expresident, Cristiano Zanin Martins i Valeska TZ Martins, ho van explicar amb altres paraules en afirmar que el Suprem, amb la seva decisió, «restableix la seguretat jurídica».