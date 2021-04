Torrent prioritza un acord amb Junts i diu que ERC no contempla governar sola

L'expresident del Parlament Roger Torrent va assegurar ahir que ERC «prioritza» un acord de Govern amb Junts perquè els resultats del 14-F porten cap aquí i va afegir que el seu partit no contempla governar en solitari. En una entrevista a ´Ràdio 4 i La 2', Torrent va garantir la disposició «màxima i absoluta» del seu partit per formar un executiu «fort» com més aviat millor. «Si fos per nosaltres negociem 24 hores al dia i el més ràpid possible», va refermar. Preguntat pel paper de Carles Puigdemont, l'expresident del Parlament veu compatible que Pere Aragonès lideri la Generalitat prenent les «decisions executives» amb el paper rellevant a nivell internacional de l'expresident de la Generalitat.

Dos mesos després de les eleccions del 14-F i amb les negociacions encallades, Torrent garanteix que la predisposició del seu partit és màxima per arribar a un acord de govern amb JxCat. I tot i les crítiques de seu actual soci de govern, l'expresident del Parlament defensa que Pere Aragonès ha estat implicat en les negociacions «des del minut u», és a dir, des de la nit electoral.

Torrent no va voler valorar altres escenaris que no siguin formar govern amb Junts i va deixar clar que el seu partit no contempla altres opcions, tampoc la de governar en solitari tot i que el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va apuntar cap a aquesta possibilitat si els dos partits independentistes majoritaris no arriben a un acord. De fet, Torrent considera que l'acord amb el partit de Carles Puigdemont és «possible i factible» i ofereix la disposició d'ERC de negociar les 24 hores del dia per aconseguir-lo. Segons va dir, una lectura «quantitativa i qualitativa» dels resultats de les eleccions porten cap a aquest escenari.

Preguntat pel malestar de Junts per l'acord primer d'ERC amb la CUP, Torrent va defensar que hi ha hagut una negociació «en paral·lel» amb les dues formacions però que s'ha arribat primer a un acord amb els anticapitalistes. L'expresident del Parlament va posar en valor aquest acord i va recordar que la CUP és necessària aritmèticament i que «tard o d'hora» hi havia de parlar. «Ens sentim orgullosos de l'acord amb la CUP. No és fàcil arribar a acords en polítiques de canvis importants en sectors essencials», va afegir.

En relació al Consell per la República, Torrent va explicar que la presència d'ERC en aquest òrgan estava «congelada» per la voluntat de reformular-lo per tal que tots els sectors s'hi sentin còmodes. Segons va dir, hi ha converses i sembla que serà així.