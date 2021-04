Aragonès apressa JxCat a deixar de fer «passos tímids» i pactar ja un Govern

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar ahir a JxCat fer «el pas definitiu» per formar Govern a Catalunya i deixar de fer «passos tímids i petits», després de gairebé dos mesos de negociacions des dels comicis del 14 de febrer. «Se'ns acaba el temps», va afirmar en l'acte que ERC va celebrar a Barcelona per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la «república catalana» en una «federació ibèrica» per part de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià. El missatge del candidat republicà a presidir l'administració catalana arriba després de la trobada que divendres van mantenir les dues formacions després de més d'una setmana sense reunir-se.

«ERC ha posat damunt la taula un projecte de futur, amb propostes de Govern, amb mecanismes per fer un Govern més àgil, més ambiciós, més al servei de la ciutadania, i cal començar a treballar ja. La urgència del país ens ho demana», va assegurar el candidat republicà. Dissabte de la setmana passada, els republicans van traslladar als postconvergents un document per accelerar la formació de Govern, tot i que la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va treure ferro al document i va mirar de «desmitificar-lo» al ser «un compendi de documents».JxCat i ERC han estat des dels comicis celebrats el passat 14 de febrer intercanviant diversos documents.