El bisbe de Terrassa serà el nou arquebisbe de Sevilla

L'actual bisbe de Terrassa, José Ángel Saiz Meneses, serà el nou arquebisbe de Sevilla. El papa Francesc va anunciar ahir el nomenament després d'acceptar la renúncia de Juan José Asenjo pel seu delicat estat de salut i problemes de visió. Saiz Meneses continuarà com a Administrador diocesà de Terrassa fins a la seva presa de possessió com a arquebisbe de Sevilla, prevista per al dissabte 12 de juny. «Avui, mirant enrere, vull donar gràcies a Déu per aquest pelegrinatge compartit. Dono també gràcies a Déu perquè he tingut bons col·laboradors, als quals agraeixo la seva dedicació i el seu treball amb sentit eclesial i de responsabilitat», afirma el bisbe de Terrassa en una carta oberta d'agraïment i comiat. «Gràcies a tots, laics i laiques, membres de la vida consagrada, diaques i preveres. I especialment al que ha estat fins ara el meu bisbe auxiliar, monsenyor Salvador Cristau», afegeix Saiz Meneses.