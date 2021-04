Calvet veu «impossible» l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, veu «impossible» l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport el Prat en els termes plantejats per Aena, després que aquesta setmana el president d'Aena, Maurici Lucena, demanés a les administracions catalanes que concretessin abans de l'estiu si donaven suport a aquesta actuació. En una entrevista amb l'ACN, Calvet recorda que «hi ha uns requeriments ambientals que Aena ha incomplert fins ara» i que «impossibiliten» que es pugui abordar «un debat seriós sobre aquest tema».

El titular de Territori reclama al govern espanyol en primera instància que compleixi «les mesures de correcció ambiental que ha incomplert», en referència al nou requeriment de la CE a l'Estat per exigir-li una major protecció del Delta del Llobregat. Les autoritats europees han constatat un deteriorament de la zona protegida per l'expansió del port i l'aeroport i l'aparcament de Can Sabadell. En una carta a les autoritats espanyoles fa dos mesos, la Comissió Europea alertava de la «fragilitat» de l'ecosistema del delta i subratllava «un rol crucial en les rutes migratòries de moltes espècies europees». També, emplaça Aena a fer «les inversions que pertoquen» i sosté que podria construir igualment la terminal satèl·lit i la ciutat aeroportuària. «No podem associar les inversions pendents a l'ampliació de la tercera pista», afegeix.

Potenciar l'aeroport de Girona

El conseller aposta per un «front aeroportuari català» i potenciar les instal·lacions de Girona, Reus i Lleida. Considera tanmateix que cal que els aeroports estiguin connectats de forma modal a través del ferrocarril, i destaca també els usos corporatius i esportius de l'aeroport de Sabadell. «Aquesta visió completa ens pot portar a definir què necessiten uns i altres», argumenta.

Per Calvet, ara mateix la prioritat a l'aeroport del Prat no ha de ser l'ampliació de la tercera pista, sinó la recuperació del trànsit aeri perdut per l'impacte de la pandèmia i decidir quines polítiques de connectivitat s'apliquen. «Centrem el debat», reclama Calvet, que augura que l'impacte de la pandèmia sobre l'activitat de l'aeroport durarà almenys cinc anys.

D'altra banda, Calvet celebra que el govern espanyol plantegi el pagament per ús en les vies d'alta capacitat per quan finalitzin les concessions. «Hem estat molts anys clamant en el desert», subratlla, i remarca que la directiva de la vinyeta ja fa anys que existeix a Europa i permetrà posar fi al «greuge» de Catalunya respecte la resta de l'Estat.