Desmantellat el primer taller clandestí que fabricava armes amb impressores 3D

La Policia Nacional i l'Agència Tributària han desmantellat a Espanya el primer taller clandestí de fabricació d'armes mitjançant impressores 3D.



El cos policial ha intervingut a Santa Cruz de Tenerife una armeria il·legal, on han localitzat 30 manuals per imprimir armes de foc, dues impressores 3D, així com diverses armes de fabricació 'tradicional', com dues pistoles, una catana, cinc navalles i una pistola Taser.





Desmantelado el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en España



En la operación fue detenida una persona que disponía de un taller clandestino donde ensamblaba armas de fuego cuyo armazón había fabricado previamente utilizando una impresora 3D