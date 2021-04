Apareixen ninots d'ERC, JxCat i la CUP penjats a diversos ponts de la C-17 i la C-25

Aquest dilluns al matí han aparegut diversos ninots penjats en ponts de la carretera C-17 i la C-25 amb els logotips dels tres partits independentistes: ERC, JxCat i la CUP. Els ninots van acompanyats d'una pancarta on es llegeix: "Primer avís. Volem la independència" i també es recorda que els tres partits van sumar el 52% dels vots a les darreres eleccions.

L'acció, que no ha estat reivindicada per cap col·lectiu, és similar a la que va tenir lloc el desembre del 2017 quan van aparèixer ninots penjats cap per avall amb els logotips de Cs, el PP i el PSC. Societat Civil Catalana i el PP van denunciar l'acció i els Mossos van obrir una investigació.