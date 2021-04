Barcelona habilitarà 11 espais perimetrats i amb control d'accés amb 180 parades per Sant Jordi

Barcelona habilitarà per Sant Jordi 11 espais a la via pública, que gestionarà la Cambra del Llibre, perimetrats i amb control d'accés on hi haurà parades de llibres, roses i signatures dels autors: Passeig de Gràcia (entre Ronda Sant Pere i carrer Aragó), Passeig Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, Plaça Reial, Plaça de Valdívia, Plaça de la Vila, Plaça de Sarrià, Jardins Centelles del Palau Macaya, Plaça Universitat, Plaça Orfila i Espai entre Rambla i carrers Pallars, Llacuna i Pujades.

A Barcelona, hi haurà 490 parades davant dels establiments de llibreries i floristeries, i en els 11 espais perimetrats unes 180 parades de venda de llibres i roses amb 31 espais de signatures. La previsió de venda de roses anirà entre 3,5 i 4 milions.