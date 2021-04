Baixa el risc de rebrot i el nombre d'ingressats a la regió sanitària central

El nombre de pacients ingressats per covid en hospitals de la Catalunya Central s'ha reduït durant el cap de setmana. La regió té actualment 161 pacients ingressats, 7 menys que en la jornada anterior.

El risc de rebrot disminueix 59 punts, fins a 556, pels 377 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus baixa fins a l'1,46, per sobre del 1,12 de la setmana del 2 al 8 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 206 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 375.

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 44.783 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 92 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 48.714 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.324 persones en aquesta regió, cap més.

A Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 baixa a 1,19, 13 centèsimes menys, i també ho fa el risc de rebrot a 311 (-35), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies està estabilitzada i passa de 262,28 a 262,36. S'han declarat 866 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 582.738. El 6,04% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts, amb un total de 21.683 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.717 pacients ingressats als hospitals, 38 més que en el balanç anterior, i 506 persones a l'UCI, 11 més que fa 24 hores.