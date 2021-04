La Generalitat planteja endarrerir el toc de queda

El toc de queda diari podria començar més tard de les 10 de la nit. És una qüestió que va posar sobre la taula ahir el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, en afirmar que el Govern està plantejant el canvi horari abans que finalitzi l'estat d'alarma el 9 de maig.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, va afirmar que properament posaran en marxa la mesura i que la sotmetran a revisió «constantment per adaptar-la a la situació epidemiològica» de cada moment abans d'aquesta data. També va destacar que malgrat ser una mesura efectiva, està afectant emocionalment la ciutadania.

També va criticar que el Govern espanyol no tingui previst prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig, perquè per a llavors les dades epidemiològiques podran ser millor «però ni molt menys haurà acabat l'emergència pandèmica».

Sobre el pla del Govern de començar un procés de reobertura a partir del 26 d'abril, va assegurar que és una possibilitat «si les xifres acompanyen», i va indicar que l'únic efecte de la Setmana Santa que s'ha registrat fins ara ha estat un augment important de les vacunes administrades. Amb la qual cosa finalment no s'han complert els pitjors pronòstics, que preveien un augment de casos i un increment d'hospitalitzats a l'UCI que podria saturar la sanitat pública. Finalment, no ha esta tel cas.

Amb les darreres dades a la mà, Ramentol es va mostrar convençut que Catalunya pot aconseguir l'objectiu de vacunar el 70% de la població a final d'aquest estiu, sempre que arribin «les dosis compromeses».

Per fomentar les immunitzacions, la Generalitat llança avui una campanya de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de vacunar-se contra el coronavirus que, en qualsevol cas, no es basarà en imatges de polítics rebent la seva dosi: «Ho faran quan els toqui per franja d'edat», va afegir.

La campanya consisteix en vídeos que s'emetran en mitjans de comunicació i en xarxes socials en els quals es veuen personatges coneguts preparant-se per ser vacunats, com l'epidemiòleg Antoni Trilla, el periodista Ramon Pellicer, la model Judith Mascó o el director de cinema Ventura Pons, entre d'altres.

Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran Moraga-Llop, va demanar ahir no afegir «matisos polítics» a la campanya de vacunació contra la covid-19 empresa a l'Estat espanyol i utilitzar només «l'evidència científica» per executar-la, amb l'objectiu de no caure en la «imprudència».