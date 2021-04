Greta Thunberg dona 100.000 euros al programa COVAX per fer accessibles les vacunes contra la covid

L'activista Greta Thunberg ha donat a través de la seva fundació 100.000 euros al programa COVAX per garantir un accés igualitari a les vacunes contra la covid-19 arreu del món. En una roda de premsa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que lidera la iniciativa COVAX, Thunberg ha instat la comunitat internacional a "fer més per abordar la tragèdia de la desigualtat en les vacunes". "Tenim els mitjans a disposició per corregir aquests grans desequilibris", ha dit l'activista climàtica. Segons dades de l'OMS, als països rics una de quatre persones ja ha rebut la vacuna contra la covid-19, mentre que en el cas dels països pobres només s'ha subministrat el vaccí a una de cada 500 persones.

Al seu torn, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instat la comunitat internacional a "seguir l'exemple de Greta Thunberg i fer tot el que poden" per "protegir la gent més vulnerable".