Sanitat planteja endarrerir vuit setmanes la segona dosi de la vacuna contra la covid per als menors de 80 anys

El Ministeri de Sanitat planteja endarrerir vuit setmanes la segona dosis de la vacuna contra la covid-19 per als menors de 80 anys, segons ha pogut saber l'ACN. Aquest és un dels temes que es tractaran en la reunió de la Comissió de Salut que se celebrarà aquest dimarts. La Generalitat havia defensat aquest plantejament i ja ho havia demanat a Sanitat. Des del Departament de Salut defensen que si s'endarrereix la segona dosis hi haurà més disponibilitat de vacunes per tal de poder immunitzar amb una primera dosi a més gent de manera més ràpida.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va recordar la setmana passada a la consellera de Salut, Alba Vergés, la importància de les segones dosis de les vacunes contra la covid-19. Darias ho va afirmar després del Consell Interterritorial de Salut, quan va demanar a Vergés un estudi impulsat per la Conselleria que situa en un 50% la protecció amb la primera dosis de Pfizer i en un 80% quan la pauta és completa per tal d'estudiar en profunditat el tema. Llavors Darias, no va tancar la porta a aquesta opció però tampoc es va mostrar obertament favorable.