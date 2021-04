Simón admet que l'efecte esperat de la Setmana Santa «no s'està produint»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha admès aquest dilluns que l'efecte esperat d'augment de contagis de la covid-19 després de la Setmana Santa "no s'està produint". Simón ho ha dit apel·lant a la cautela i demanant corroborar l'afirmació amb les dades dels pròxims dies. El portaveu del Ministeri de Sanitat també s'ha referit a l'anunci del ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, segons el qual les mútues laborals podran vacunar contra la covid si les autonomies ho volen. Simón ha subratllat que el fet que aquest actor pugui intervenir en la vacunació no implica cap mena de canvi en l'estratègia pactada sobre l'ordre en què la població ha de rebre els vaccins.

El màxim responsable del CCAES també s'ha referit a l'estat d'alarma, que està previst que acabi el 9 de maig. Simón ha recordat que les Comunitats Autònomes continuaran tenint marge de maniobra per aplicar restriccions i, sobretot, ha demanat "no confondre que l'eliminació d'una mesura vulgui dir eliminar-les totes".

També ha augurat que d'aquí al 9 de maig la situació serà "més favorable", tot subratllant que, en aquests moments, hi ha entre un 15 i un 20% de la població que ha passat la malaltia, a la qual s'ha d'afegir el 20% que ha rebut almenys una dosi d'una de les vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès).

Per això ha afirmat que "ara mateix, amb la situació que observem, no seria necessari l'estat d'alarma", tot i que ha advertit que aquesta afirmació caldrà corroborar-la "amb el que vagi passant els pròxims dies".