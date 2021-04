La Xina i els Estats Units acorden cooperar per combatre la crisi del canvi climàtic

Kerry va viatjar a Seül després del seu pas per Xangai

L'enviat especial per al canvi climàtic dels EUA, John Kerry, i el seu homòleg xinès, Xie Zhenhua, es van comprometre ahir a Xangai a «reforçar la implementació» de l'acord contra la crisi climàtica de París, va informar el Ministeri de Medi Ambient xinès.

En un comunicat emès després de la visita de dos dies de Kerry a Xangai, els dos països van acordar «millorar les seves respectives accions» contra el canvi climàtic i «cooperar en els processos multilaterals» per combatre la crisi climàtica, que «ha de ser afrontada amb la serietat i urgència que requereix».

Aquests processos multilaterals inclouen la convenció de l'ONU per al Canvi Climàtic i l'Acord de París, sobre el qual els dos països van destacar en la declaració conjunta la seva «contribució històrica al seu desenvolupament, adopció, signatura i entrada en vigor».

«La Xina i els Estats Units estan fermament compromesos a treballar conjuntament i amb altres països per reforçar la implementació de l'Acord de París», afirma la declaració. Les dues parts recorden l'objectiu de París de mantenir la mitjana d'increment de temperatura del planeta per sota dels 2 graus centígrads i insten a treballar per a limitar-lo a 1,5 graus centígrads.

En aquest sentit, es comprometen a «perseguir aquests esforços», incloent l'«adopció d'accions climàtiques millorades» amb l'objectiu de mantenir «a l'abast» aquest límit d'augment de la temperatura global i cooperar per «identificar i afrontar els desafiaments i oportunitats» en aquest terreny.

Les dues parts, confien que la cimera virtual de 40 líders mundials sobre canvi climàtic convocada pel president dels EUA, Joe Biden, per a dijous «augmenti l'ambició climàtica global per mitigar, adaptar i donar suport» al camí cap a la COP 26 de Glasgow, que s'ha de celebrar entre l'1 i el 12 de novembre.

La declaració conjunta assenyala que la Xina i els Estats Units «portarem a terme altres accions a curt termini per a una major contribució» a l'hora d'afrontar la crisi climàtica.

Entre aquestes, fan referència la intenció de desenvolupar per a llavors les seves respectives estratègies a llarg termini per aconseguir la neutralitat en emissions de carboni.

A més, afirmen que pretenen adoptar accions apropiades per «maximitzar la inversió internacional i el finançament per donar suport a la transició de l'energia intensiva en carboni basada en combustibles fòssils capa una altra verda, baixa en carboni i renovable en els països en desenvolupament».