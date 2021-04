Argimon anuncia que Sanitat ha decidit no ampliar el temps entre la primera i la segona dosi: «És una mala notícia»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat la decisió del Ministeri de Sanitat de no incrementar les setmanes que hi ha entre la primera i la segona dosi de la vacuna per la covid-19. "Crec sincerament que és una mala notícia per l'estratègia de vacunació", ha afirmat després de conèixer la informació a través del telèfon mòbil. Moments abans havia defensat que l'ampliació vuit setmanes després permetria tenir vacunats els majors de 48 amb una dosi al juny. Ha assegurat que "no hi ha res decidit" sobre l'aixecament del confinament comarcal i que aquest dimecres se'n començarà a parlar. Pel que fa al toc de queda opina que "és bo anar recuperant drets i llibertats".

Argimon ha començat la roda de premsa defensant els beneficis d'incrementar les setmanes entre la primera i la segona dosi de la vacuna. Ha explicat que tenint en compte diversos estudis amb una dosi s'arriba a una efectivitat del 90% i que per tant el benefici de la segona dosi és "marginal".

Ha admès que també hi ha arguments en contra d'aquesta proposta, com la mutació del virus. "Però si vacunem poc i el virus circula, també té més capacitats d'evolucionar", ha exposat. Per tot això ha defensat que aquest tipus d'iniciatives haurien de formar part d'una estratègia europea comuna.

En lamentar la decisió del Ministeri de Sanitat, Argimon ha recordat que entre els països que han optat per espaiar les dosis hi ha països propers "que no són qualsevol", i ha citat Regne Unit, Canadà, Itàlia, França, Alemanya, Finlàndia i Dinamarca. "Alguns amb incidències bastant menors, altres bastant majors", ha afegit. Ha apuntat que el Regne Unit té "la meitat de mortalitat que Espanya".



"Mai discriminem"

Aquest dimarts la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que s'ocuparia de la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya, en considerar que no havien rebut les vacunes com tocava. Argimon ha manifestat que la vacunació a aquests col·lectius va començar en dos equips mòbils en dos centres, però després va arribar la suspensió cautelar de la vacunació amb Astra Zeneca.

Argimon ha explicat que en reprendre's aquesta vacunació es va decidir que seria per la població de 60 a 65 anys "tant pels grups essencials com per la població general". Ha explicat que en aquest moment no s'estan vacunant els professionals essencials de menys de 60 anys. "Mai discriminarem per ideologia, religió, edat, gènere ni per a res. Si una persona li toca perquè així s'ha prioritzat, entra", ha exposat.



"Res decidit"

Argimon ha descartat que el Govern hagi decidit aixecar el confinament, i ha dit que tot just aquest dimecres se'n començarà a parlar. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, havia afirmat aquest dimarts que si les dades epidemiològiques es consoliden amb l'actual "estabilització" això podria comportar "mesures de reobertura de la mobilitat" a partir de dilluns.

El secretari ha insistit que el Govern ja va admetre dijous passat que les autoritats reconsiderarien la idoneïtat de mantenir el confinament comarcal si els indicadors tendeixen a l'estabilitat, tant els epidemiològics com els assistencials. Ha recordat qeu l'ocupació hospitalària està al voltant de 500 malalts a les UCI. "De moment no hi ha res decidit", ha afirmat.



Nou rècord de vacunació setmanal

Per la seva banda, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha destacat que en la darrera setmana s'han administrat 300.167 vacunes, un nou rècord setmanal des de l'inici de la campanya vacunal. En total, des de l'inici de la campanya ja s'han administrat 2.087.736 (1.584.235 en primeres dosis i 503.501 en segones).

També ha volgut ressaltar les altes cobertures en persones majors de 80 anys i ha confirmat que, al llarg d'aquesta setmana, s'acabarà amb les segones dosis per a aquest col·lectiu. En l'actualitat, el percentatge de persones vacunades en majors de 80 anys és de 87,3% (2a dosi 36,5% %), entre 70 i 79 anys 29,9% (2a dosi 2,2%) i entre 66 i 69 anys 27,6% (2a dosi 0,7%).