Budó anuncia una possible «reobertura de la mobilitat» a partir de dilluns si es consoliden les dades

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, considera que si les dades epidemiològiques es consoliden amb l'actual "estabilització" això podria comportar "mesures de reobertura de la mobilitat" a partir de dilluns. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha negat que l'aixecament del confinament comarcal sigui una decisió presa pel Procicat i ha afegit que es decidirà entre dimecres i dijous. La setmana que ve també es valorarà, segons Budó, la petició d'un salconduit cultural en funció de les restriccions que hi hagi. La consellera també ha demanat una reforma de la llei estatal de salut pública per tal que les comunitats autònomes tinguin eines per prendre decisions quan decaigui l'estat d'alarma.

Preguntada pel salconduit cultural, Budó ha dit que es valorarà en funció de les restriccions que hi hagi a partir de dilluns que ve. La consellera espera que les dades evolucionin i que la setmana que ve hi hagi uns altres escenaris però, de tota manera, ha garantit que, si és necessari, la petició està sobre la taula i s'acabaria valorant.

Pel que fa a la vacunació, Budó ha insistit en el fet que s'ha de garantir la vacunació universal i que s'ha de trobar el mecanisme per fer-ho possible. En aquest sentit, ha afirmat que "si ha de ser a través de l'alliberació de patents, que ho sigui, però que si passa per un altre mecanisme, s'ha de buscar un altre mecanisme". I és que, segons Budó, també s'ha de compensar l'esforç de les empreses que han fet possible que s'estigui vacunant a la població un any després de l'inici de la pandèmia.

Amb relació a la situació que tindran les comunitats autònomes quan decaigui l'estat d'alarma a partir del 9 de maig, Budó ha defensat que han de disposar de les eines per poder prendre decisions si és necessari. I en aquest context, ha reclamat que es reformi la llei estatal de salut pública. És a dir, que es faci una adequació del marc normatiu que permeti alternatives a un estat d'alarma.

"Quan es prengui la decisió en ferm sobre l'estat d'alarma que no sigui perquè hi ha eleccions a la cantonada sinó per criteris epidemiològics. I que no sigui una decisió unilateral i centralitzada, que es treballi i s'acordi al Consell Interterritorial", ha demanat Budó.