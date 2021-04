Els confinaments es multipliquen a les aules després d'un inici de trimestre suau

L'impacte de la covid s'ha tornat a fer notar a les aules després d'una primera setmana del tercer trimestre en que la incidència pràcticament va ser testimonial. Les xifres de la segona setmana han posat de manifest un creixement notable dels grups confinats, tot i que són dades que s'han de contextualitzar amb tots els matisos. D'una banda, és evident que hi ha un augment important dels grups en quarantena, ja que en totes les comarques s'arriben a, com a mínim, duplicar, i que en el conjunt de les demarcacions que componen la Regió Central es multipliquen per cinc en relació amb la setmana anterior. Però, per altra banda, cal tenir present que, com es deia a l'inici, l'arrencada del trimestre va ser molt suau i, per tant, es partia d'unes xifres comparatives molt baixes.

Tal i com es pot veure en la graella adjunta, el conjunt d'aquesta Regió Central va tancar la setmana passada amb un total de 110 grups escolars i 2.513 persones (alumnes, docents i treballadors dels centres) complint quarantena, el que es tradueix en un augment del 500% en comparació amb la primera setmana. On aquesta incidència creixent és més notòria és a l'Anoia, ja que, malgrat és la tercera comarca amb més nombre de centres (per darrera del Bages i l'Osona) és la que presenta un registre més elevat de grups confinats: 37 en total.





A més, aquesta comarca va tancar la setmana amb dos centres confinats, situació (la coincidència de dues escoles) que és el primer cop que es dóna a qualsevol dels nostres territoris. En concret, estan temporalment tancades la llar d'infants Quitxalla de Castellolí i l'escola Font de l'Anoia de Sant Martí Sesgueioles, que forma part de l'escola rural Vent d'Avall. Cal tenir present que en tots dos casos són centres formats per un únic grup-aula. El Bages és la segona comarca de l'àrea de Regió7 amb més grups confinats, total de 32 (742 persones), el que suposa que ha multiplicat per quatre els que hi havia al final de la primera setmana d'aquest tercer trimestre. Al Berguedà han passat en una setmana d'un sol grup confinat a cinc, repartits entre cinc centres. Una cas significatiu és el Solsonès, no perquè ara tingui un nombre elevat de confinaments, ja que només n'hi ha dos grups, sinó perquè trenca una dinàmica de tres setmanes consecutives (les dues últimes del trimestre passat i la primera d'aquest) amb zero aules en quarantena.

Al Moianès es va tancar la setmana amb 4 grups confinats, i a la Cerdanya amb 6, la major part dels quals a l'institut Pere Borrel de Puigcerdà. Cal tenir present, però, que els 110 grups que hi havia confinats a tota la Regió Central està encara per sota de la mitjana del segon trimestre.