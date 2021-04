Confirmat el processament de 29 càrrecs del Govern per l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha confirmat el processament de 29 empresaris i càrrecs del Govern acusats de participar en els preparatius de l'1-O, pels delictes de malversació, desobediència, falsedat documental i prevaricació, sense ampliar les imputacions, com pretenia la Fiscalia.

En una interlocutòria, la secció 21a de l'Audiència de Barcelona rebutja els recursos contra la interlocutòria en la qual el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va processar 29 càrrecs del Govern per participar en l'organització i la logística de l'1-O, des de la propaganda del referèndum fins al reclutament dels voluntaris i observadors internacionals o la impressió i repartiment del material electoral. Entre els processats, que ara queden a un pas del judici, figuren la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicenç Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, qui va ser director de la delegació del Govern davant la UE Amadeu Altafaj, l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo, i l'exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal. També hi figuren Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Natalia Garriga, Pablo Raventós, Núria Llorach i Ignasi Genovès.

La sala ratifica, a més, l'arxiu de la causa contra 19 persones més que van estar imputades i rebutja la petició de la Fiscalia d'ampliar els delictes imputables als encausats -entre ells, el de revelació de secrets- i sumar una altra processada, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'Audiència desestima les peticions de la defenses perquè s'arxivés el cas, amb l'argument que en aquest moment processal «no és tasca del tribunal procedir novament a la revisió de les resolucions dictades en fase d'instrucció».

Per contra, la sala admet la petició de l'Advocacia de l'Estat que es torni a citar a declarar tres dels 29 encausats, per preguntar-los per uns fets relacionats amb tres resolucions del TC que no estaven incloses en la causa quan se'ls va comunicar el seu processament, per la qual cosa no se'ls va poder interrogar per això.