La CUP descarta portar la negativa de la Mesa a tramitar la llei d'amnistia al TC i aposta per la Comissió de Peticions

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha assegurat aquest dimarts que en cas que la Mesa rebutgi la petició de reconsideració dels grups independentistes i mantingui la seva negativa a tramitar la Llei d'amnistia, caldrà traslladar la qüestió a la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats, però no al Tribunal Constitucional (TC). "Portarem milers de signatures de persones que aposten per la Llei d'amnistia" com a eina de solució política del conflicte, ha afirmat Vehí, però "hem descartat la via del TC perquè la seva composició fa molt difícil que aposti per una via democràtica".

Vehí ha fet aquestes consideracions en una roda de premsa on ha insistit que la Llei d'Amnistia "és constitucional" i ha recordat que la Mesa no té la funció d'establir la constitucionalitat d'una iniciativa abans que es pronunciï el Congrés.

"L'únic que està fent la Mesa del Congrés és fer política", ha dit, perquè "igual que es permet discutir una iniciativa de Vox per il·legalitzar els partits independentistes, no es permet discutir una proposició de Llei sobre l'amnistia, que és una proposta política per a la resolució del conflicte català".

Segons Vehí, si la Mesa rebutja la seva petició de reconsideració les formacions independentistes recorreran a la Comissió de Peticions. "Hem recollit milers de signatures de persones que estan disposades al fet que l'amnistia sigui una solució política".

En canvi, la CUP no aposta per anar al Tribunal Constitucional. "Hem descartat la via del TC perquè ens sembla que té una composició que és molt difícil que aposti per una via democràtica, i entenem que la proposta d'amnistia ha de ser política, democràtica i participada pel màxim d'agents possible".

En aquest sentit "creiem que té molta més potència presentar milers de signatures per sumar gent que obrir una via legal al Constitucional que sabem que en el 99,9% de les possibilitats donarà la raó a la Mesa, que veta sistemàticament legislació".