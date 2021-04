Denuncien Mitjà per vincular la genètica dels policies amb la violència

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha presentat una denúncia contra l'epidemiòleg Oriol Mitjà per un tuit en el qual va afirmar que policies i criminals tenen una predisposició genètica a la violència, missatge que ja ha retirat i pel qual ha demanat disculpes. Els serveis jurídics del sindicat han presentat una denúncia als jutjats de guàrdia de Madrid, perquè Mitjà podria haver incorregut en delictes de calúmnies i injúries, utilitzant «disbarats i arguments falsos». «Sempre cal condemnar la violència i també la violència policial. Els policies i els criminals tenen la mateixa freqüència d'algunes alteracions genètiques que predisposen a la violència (com la síndrome XYY, supermascle», deia el tuit que l'epidemiòleg va publicar divendres passat. Mitjà va demanar disculpes «per haver emès una opinió basada en una font que ja no és vàlida», encara que, precisa, sí que ho era quan ell estudiava, «d'aquí l'error».