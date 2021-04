Desarticulen una de les majors organitzacions criminals d'origen xinès dedicada al tràfic internacional de marihuana

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una de les més importants organitzacions criminals d'origen xinès, coneguda com el 'Bang de Fujian', dedicada al tràfic internacional de marihuana. L'operatiu, en el que han participat més de 350 agents amb el suport de CITCO i Europol, ha permès detenir 65 integrants de l'organització. També s'han dut a terme un total de 29 entrades i registres en diversos domicilis, locals i naus industrials de Barcelona, Tarragona, Oviedo, Gijón, Bilbao, així com a Portugal i Països Baixos. La investigació atribueix als membres del grup els delictes d'organització criminal, tràfic de drogues, blanqueig de capitals, usurpació d'identitat, defraudació de fluid elèctric i falsedat documental.



A finals de 2019, un equip conjunt de Mossos d'Esquadra i Policial Nacional, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 5 de Badalona, va iniciar una investigació arran de la detecció de diferents enviaments de paqueteria que contenien importants partides de marihuana envasada. Fruit de les indagacions es va posar al descobert que darrere dels enviaments s'ocultava la participació d'una àmplia organització criminal que es trobava totalment assentada a Catalunya, tot i que comptava amb diferents ramificacions en diversos punts del territori espanyol i en diverses localitats europees.





Operatiu policial per detenir 57 persones i realitzar 23 entrades

Alta especialització i sofisticació dels cultius

S'ha acreditat que haurien realitzat més de 700 enviaments de paqueteria, que contenien marihuana, a diferents punts d'Europa (França, Portugal, Holanda, Alemanya, Romania, el Regne Unit, etc.). En aquest sentit, cada facció funcionava de manera de cooperativa de treball compartit, les persones que pertanyien a cadascuna d'elles eren considerades sòcies i treballadores.Aquesta metodologia organitzativa permetia que si un dels grups queia, els altres es mantenien actius sense gaires perjudicis, ja que els permetia funcionar de manera individualitzada. A més, la xarxa comptava amb la col·laboració de persones que assentades en diferents països d'Europa, que gestionaven la venda de les partides de droga produïdes.Vista l'amplitud i l'abast de l'organització, el 14 d'abril es va establir un dispositiu policial conjunt que va permetre detenir 57 persones, les quals es sumarien a les vuit detencions que ja s'havien fet en el transcurs de la investigació.L'operatiu també va permetre bloquejar diferents comptes corrents i embargar diversos béns mobles dels grups. Es van realitzar 23 entrades i escorcolls, a les que es sumarien altres sis que ja s'havien fet en fases prèvies, en diferents pisos, locals i naus industrials que l'organització tenia a Barcelona, Tarragona, Oviedo, Gijón, Bilbao i en domicilis de Portugal i Holanda.L'acció policial va estar coordinada per efectius de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional, adscrits a la Brigada Central de Crim Organitzat, UDYCO, de la Comissaria General de Policia Judicial i Brigades Provincials de Policia Judicial de Barcelona i Astúries.L'Europool va participar en les tasques d'anàlisis i coordinació de la investigació liderada des de l'estat espanyol, i amb el suport logístic prestat per CITCO (Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat).En el dispositiu policial es van localitzar i desmantellar tretze plantacions amb gairebé 40.000 plantes de marihuana en diferent fase de creixement. Aquestes haurien pogut generar al voltant de 4.000 quilograms, la qual cosa suposaria uns beneficis per sobre dels 6 milions d'euros.Les plantacions disposaven de sofisticats sistemes de cultiu i manteniment que es nodrien de manera il·legal de fluid elèctric. Un fet que, segons els cossos policials, demostra l'alt grau d'especialització dels grups criminals. Per aquest motiu en l'operació també van intervenir tècnics d'Endesa que van determinar que hi havia set connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica, que suposaven un consum il·legal equivalent al consum anual de 1.177 habitatges.De la mateixa manera, en el transcurs de la investigació els policies han pogut intervenir 8,5 quilograms de cocaïna, 2 quilograms de MDMA, gairebé 200.000 euros en efectiu i més de 380 quilos de marihuana en cabdells, ja preparats per a la seva distribució i amb destinació internacional. També s'han confiscat altres 259 quilos de marihuana, que els investigadors encara estan analitzant per determinar quina relació tenen amb el grup criminal.L'organització, coneguda amb el nom de 'Bang de Fujian', era àmpliament coneguda pels cossos de seguretat per la seva vinculació amb el tràfic d'éssers humans i delictes contra els drets dels treballadors. L'actuació policial desenvolupada ha permès descobrir la seva dedicació actual, d'una manera intensa i molt especialitzada, al tràfic internacional de drogues.La complexitat de l'estructura delictiva utilitzada per aquest entramat criminal fa que la recerca continuï activa, motiu pel qual no es descarten noves detencions, així com la pràctica d'altres diligències judicials.