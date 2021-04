El jutge avala el permís a Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva després de tornar-los a tancar

El jutge ha autoritzat un permís de sortida que Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva van sol·licitar després que se'ls revoqués el tercer grau, en considerar que és un «estímul» perquè segueixin amb la seva «adequada trajectòria penitenciària».

Així ho sosté el titular del Jutjat de Vigilància número 5 de Catalunya en sengles actuacions amb els quals avala un permís de sortida ordinari que té el vistiplau de la Junta de Tractament de Lledoners, i al qual que es va oposar la Fiscalia.

Segons el magistrat, els tres tenen els requisits mínims per a la concessió del permís, ja que estan classificats en segon grau, han complert un quart de condemna i no els consta cap expedient per mala conducta. Per això, considera en els tres casos que «l'intern es troba en condicions de gestionar de forma adequada el permís de sortida» i és «mereixedor que se li atorgui la confiança a fi que pugui fer un bon ús del permís i que aquest hi pugui incidir positivament, i li serveixi d'estímul per seguir amb una adequada trajectòria penitenciària i per preparar-lo per a la seva posada en llibertat».