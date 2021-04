L'Ingenuity de la NASA es converteix en el primer helicòpter a volar en un altre planeta

El petit Ingenuity ho ha aconseguit. Després d'unes frenètiques setmanes marcades per la incertesa i els problemes tècnics, l'helicòpter marcià ha forjat per fi el seu lloc en la història. Aquest dilluns, l'aparell s'ha convertit en la primera aeronau a aconseguir un vol controlat i motoritzat en un planeta més enllà de la Terra.



«El Perseverance ens va portar a Mart. Però amb l'Ingenuity hem volat més amunt», explica l'equip científic responsable de la missió com a resum del seu èxit. La fita és comparable a la gesta que els germans Wright van aconseguir el 1903 amb el primer vol de la història terrestre. Un segle més tard, el relat es repeteix. Però al fascinant món marcià.





¡Un sueño hecho realidad! Ingenuity ha volado en la delgada atmósfera del Planeta Rojo.



