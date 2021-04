Millora general dels indicadors epidemiològics de la covid a Catalunya

Una estudiant prenent-se la mostra per a la prova PCR al Campus Terres de l'Ebre de la URV

La situació del coronavirus a Catalunya continua millorant lentament. En les últimes 24 hores han evolucionat positivament pràcticament tots els indicadors epidemiològics, UCI incloses. Així en aquests moments hi ha 1.670 persones hospitalitzades, 47 menys que la jornada anterior, i a les UCI hi ha 499 pacients, 7 menys que el dia interior. Segons les dades de la Conselleria de Salut d'aquest dimarts, en les últimes 24 hores s'han registrat 1.319 nous contagis i 16 morts.

La regió sanitària de la Catalunya central té actualment 172 pacients ingressats, 11 més. El risc de rebrot disminueix 53 punts, fins a 503, pels 498 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus baixa fins a l'1,22, per sota del 1,43 de la setmana del 3 al 9 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 209 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 406.