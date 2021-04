Mor una nena de 5 anys que va caure a una piscina particular a la Bisbal d'Empordà

La Policia Local i els Mossos amb les ambulàncies al costat de la casa on ha tingut l'accident la petita a la Bisbal aquest dilluns 19 d'abril de 2021

La nena d'uns cinc anys que aquest dilluns al vespre va caure a una piscina particular a la Bisbal d'Empordà ha mort finalment a l'hospital Josep Trueta de Girona. Segons ha pogut saber l'ACN, la casa on han passat els fets, al carrer del Carme, no era el domicili de la menor.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incident cap a dos quarts de vuit del vespre. Hi van acudir Mossos d'Esquadra, Policia Local i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van activar l'helicòpter amb el qual va ser traslladada al centre sanitari gironí. Els efectius sanitaris van practicar maniobres de reanimació a la nena abans de transportar-la fins a l'hospital. No obstant això, finalment la nena ha mort.