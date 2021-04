El projecte de llei de canvi climàtic que està tramitant actualment al Senat, preveu que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'establir zones de baixes emissions. Així ho ha assegurat el director general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica, Ismael Aznar, durant el diàleg 'Reduir la contaminació atmosfèrica a la Unió Europea', organitzat per la CE a Barcelona. A més, ha afegit que el Congrés ampliarà la normativa als municipis de més de 20.000 habitants que tinguin problemes de superació dels nivells reglamentaris de qualitat de l'aire. Aznar ha dit que des de l'Estat treballen per establir un marc comú per a les Comunitats Autònomes que indiqui les regles bàsiques a seguir.

També ha afirmat que "qualsevol cosa no pot valer com una zona de baixes emissions" i ha assegurat que s'establiran directrius de quins requisits han de complir.

En termes de mobilitat, ha assegurat que el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, treballa en una estratègia de mobilitat sostenible i finançament del transport públic.

Al diàleg també hi han participat l'assessora d'ECODES Cristina Monge i l'eurodiputat Javi López. Aquest últim ha assegurat que la contaminació atmosfèrica és la primera amenaça en salut pública. "És una pandèmia a càmera lenta", ha dit.

López ha subratllat que cal actualitzar la legislació i parlar de la qualitat de l'aire com una qüestió directament relacionada amb la salut pública i la desigualtat social. Tots tres ponents han coincidit en el fet que cal repensar el model de ciutats i treballar per construir ciutats orientades als vianants en les quals els vehicles elèctrics o les bicicletes tinguin un paper central.