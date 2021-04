Navalni, ingressat en un hospital penitenciari per pressions internacionals

El líder opositor rus Alexéi Navalni, en vaga de fam a la presó des de fa vint dies, va ser ingressat en un hospital penitenciari després d'afirmar els seus col·laboradors que la seva vida «penja d'un fil» i després de les pressions internacionals exercides sobre el Kremlin les últimes hores. Una comissió de metges del Servei Federal Penitenciari «va decidir traslladar Navalni a un hospital per a reclusos, a la regió de Vladímir», a uns 200 quilòmetres de Moscou, van indicar ahir les autoritats penitenciàries en un comunicat.

Segons va explicar en un tuit Leonid Volkov, estret col·laborador de l'opositor, va ser traslladat diumenge a l'hospital penitenciari sense que fos avisada la família. A l'hospital, a la mateixa regió que la presó on compleix una condemna de dos anys i mig de presó per un antic cas penal, el líder opositor serà examinat per un metge general cada dia i rebrà «amb el seu consentiment» un tractament amb vitamines, d'acord amb les autoritats.