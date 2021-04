Sàmper admet «divergència» amb els Mossos per les presses amb el protocol de foam

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, admet una «divergència» amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per publicar ja el protocol d'ús dels projectils de precisió, ja que els comandaments preferien esperar uns mesos, si bé desvincula les presses de l'acord entre ERC i la CUP. Els Mossos van publicar ahir a la seva web el protocol per a l'ús dels projectils de foam, que obliga a apuntar per sota de l'abdomen, sense avís previ davant situacions violentes i sense autorització del comandament policial en casos de «perill molt greu». Sàmper va destacar que la publicació d'aquest protocol és un exercici de «transparència» impulsat pels Mossos i la conselleria d'Interior, si bé ha va reconèixer que l'«única divergència» amb la prefectura ha estat les presses perquè es donés a conèixer. Va explicat que es va reunir amb la cúpula dels Mossos, que li van mostrar les seves preferències per esperar uns dos o tres mesos més per publicar el protocol.