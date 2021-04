Setè dia seguit de Manresa amb el risc de rebrot més elevat de les ciutats grans

Manresa s'ha instal·lat al capdavant de les poblacions catalanes de més de 50.000 habitants pel que fa a la possessió del pitjor índex de risc de rebrot de l'epidèmia.

Ahir va ser la setena jornada consecutiva amb la pitjor predicció epidemiològica de les ciutats grans.

I això passava mentre l'índex tornava a anar de baixa, però menys que els municipis de mida similar.

Les dades de risc de rebrot a Manresa facilitades ahir pel Departament de Salut de la Generalitat el situaven en 608 punts i corresponien al dia 15 d'abril. El dia anterior era de 707; el dia 13, de 745 i el dia 12 de 765. Així que era el tercer dia que disminuïa. De fet, la frenada ja s'havia produït el dia 11 d'abril, quan el risc de rebrot era de 765 igual que el dia 12.

El risc de rebrot és un indicador que intenta preveure com evolucionarà la covid en un territori o ciutat i dona una idea de quants casos per cada 100.000 habitants es podrien diagnosticar en els següents 15 dies si no es prenen mesures de contenció. En localitats petites, es pot disparar per pocs casos si aquests es van multiplicant de forma exponencial. És un càlcul matemàtic que té en compte la velocitat de transmissió del virus en els últims set dies i els nous casos detectats en els darrers catorze.

L'evolució ha estat de 116 casos confirmats per PCR o test d'antígens la setmana del 26 de març a l'1 d'abril; 143 casos durant els set dies següents i 160 la darrera setmana analitzada, del 9 al 15 d'abril.

Pel que fa a la velocitat de transmissió, la ciutat va passar de ser la segona a la tercera ciutat gran catalana amb l'index més elevat i era d'1,58. Es va situar com a segona Mataró i al primer lloc continuava Vilanova i la Geltrú. Al conjunt de la comarca del Bages, la velocitat de contagi era molt similar, 1,56.

Pel que fa al risc de rebrot també anava a la baixa i se situava en 551 punts.

La comarca era la dotzena de Catalunya i presentaven índexs superiors el Pallars Sobirà, amb uns elevadíssims 2.467 punts; la Vall d'Aran, 1.149; el Pla d'Urgell, 959 i la Terra Alta, 928.

Pel que fa a les comarques de l'àmbit de cobertura del diari, la que tenia pitjor índexs era l'Alt Urgell, amb 888 punts, la cinquena de Catalunya, seguida de la Cerdanya, 888; l'Anoia, 778, i el Solsonès, 751.

El Moianès era la desena comarca catalana amb pitjor índexs pels seus 580 punts.

Un fet destacable és que la comarca del Solsonès tenia la segona velocitat de transmissió del virus més elevada, amb 2,36, només superada pels 2,40 de la Terra Alta.

Al Bages, la velocitat de contagi, com s'ha dit, era d'1,56, el que vol dir que cada deu contagiats transmeten el virus a una quinzena de persones.

Al Berguedà, el risc de rebrot es manté a l'alça i ha passat dels 170 punts que tenia el dia 6 a gairebé 400 el dia 15. Pel que fa a la velocitat de contagi era ahir d'1,64, la vuitena de Catalunya.