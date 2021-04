Els estudiants mantenen l'ocupació a la UB a l'espera de la reunió de dijous

Els estudiants que es troben ocupant el rectorat de la Universitat de Barcelona (UB) tenen previst mantenir l'ocupació com a mínim fins a la reunió prevista aquest dijous amb els rectors. Segons han explicat fonts del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a l'ACN, els universitaris hi han passat la nit, després d'una primera reunió aquest dimarts a la tarda en què no es van obtenir acords concrets. Els universitaris reclamen als rectors que signin el 'Compromís Contra la Crisi Educativa'. De la seva banda, el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i rector de l'Autònoma (UAB), Javier Lafuente, ha instat els estudiants a posar fi a l'ocupació perquè ja s'està negociant i s'arribarà a acords concrets.

"No té sentit mantenir l'ocupació a partir de ja perquè estem treballant conjuntament per arribar a un acord final", ha manifestat Lafuente en declaracions a TV3. El rector ha defensat que s'està negociant amb els estudiants i per això creu que "seria bo que abandonin l'ocupació". L'acció de protesta ha obligat a suspendre l'activitat acadèmica presencial a diverses facultats.

L'ACUP ha creat una taula de treball bilateral per abordar aquesta qüestió, després que els universitaris els fessin arribar el document de reclamacions fa uns dies. Lafuente ha compartit amb els universitaris que la situació de la universitat pública és "complicada" i ha confiat que es pugui revertir "en els pròxims anys".

Sobre les peticions concretes dels universitaris, Lafuente ha afirmat que estan d'acord en equiparar el preu de màsters i graus però que és un tema que depèn dels pressupostos que la Generalitat destini a universitats. Sobre la reducció de les taxes universitàries, ha afirmat que s'ha anat "en la direcció correcta" amb la baixada del 30% i ha destacat la importància d'una "bona política de beques" per garantir l'equitat.

En canvi, no comparteixen la demanda de fer obligatori el cobrament de les pràctiques, ja que ha augurat que això podria comportar una reducció de les pràctiques disponibles. Tot i això, ha afirmat que es treballa "per incrementar" la seva remuneració.



Els estudiants veuen una "porta oberta" a la negociació

La portaveu del SEPC, Anna Clua, ha explicat a l'ACN que en la reunió de dimarts no es va arribar a acords concrets però sí van veure una "porta oberta" a la negociació. Tot i això, ha lamentat que es mantenen "certes reticències" a algunes de les seves reclamacions. Per això, els universitaris mantenen la tancada a l'espera de la reunió d'aquest dijous.



Segons els resultat d'aquesta segona trobada, decidiran si mantenen l'ocupació, li posen fi o si emprenen noves mobilitzacions.

El compromís consta de cinc punts i el primer d'aquests és l'equiparació dels preus de màsters i graus i de graus entre sí. En segon lloc, demanen que la remuneració de les pràctiques sigui obligatòria i en tercer que es doni suport a l'absolució de tots els encausats per defensar la universitat pública. En quart lloc, els universitaris volen un pla de xoc contra l'"emergència lingüística" i en cinquè protocols feministes efectius i revisió dels plans docents.