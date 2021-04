Èxit de la iniciativa de l'Hospital de Martorell de donació de fàrmacs

Més d'una vintena de centres hospitalaris de tot Catalunya que s'han adherit a la iniciativa que ha liderat la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell per a la donació de l'excedent de fàrmacs per a la Covid-19. Gairebé una tercera part dels hospitals d'arreu del territori, com l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital Consorci Sanitari de Terrassa, la Clínica Diagonal, el Consorci Hospitalari de Vic, els hospitals del grup Quirón, entre molts d'altres, hi han col·laborat. La donació ha arribat fins ara a més de 330.000 comprimits de fàrmacs antiretrovirals i antimalàrics.

La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, com altres centres hospitalaris a tot Catalunya després de la primera onada de la covid-19 es va trobar amb uns estocs sobredimensionats de comprimits antiretrovirals i per tractar la malària, ja que en un inici alguns estudis apuntaven que aquests fàrmacs podrien ser efectius contra el coronavirus. Però altres assajos clínics posteriors van descartar aquesta hipòtesi i es van anar substituint per altres tractaments.

Quan l'evolució per al tractament de la covid-19 va anar cap a una altra via, la doctora Marta Martí Navarro, cap del Servei de Farmàcia de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que ha coordinat la iniciativa, va començar a pensar en altres usos per als fàrmacs. «A la Fundació vam creure convenient buscar una alternativa d'ús per a tots aquests fàrmacs i ens vam posar en marxa per trobar-hi una sortida», explica la impulsora, que afegeix que «primer ho vam plantejar com un tema local, però ràpidament vam veure que calia fer una acció més global, ja que, com en el nostre centre, havia passat el mateix arreu del territori». A partir de llavors es va fer una crida als hospitals comarcals per fer una donació conjunta i així unir esforços.

La donació d'aquest excedent de fàrmacs es destina a organitzacions que treballin en zones on l'ús de la hidroxicloroquina per a la malària i el lopinavir/ritonavir per al VIH puguin ser d'ajuda. El projecte resta obert, ja que hi ha altres centres hospitalaris a Catalunya i arreu de l'Estat que han mostrat interès per la iniciativa del centre martorellenc, i s'espera que en el futur se segueixin fent donacions.