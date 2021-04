Independentistes i comuns deixen sense senador per designació autonòmica Vox

La fórmula «imperiali». Aquest és el nou sistema de càlcul utilitzat per independentistes i comuns al Parlament per deixar Vox sense senador per designació autonòmica. Els vuit representants a la Cambra Alta que estan en joc es reparteixen, segons el reglament del Parlament, com decideixi la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus, amb la clàusula que sigui proporcional als resultats electorals.

Habitualment s'ha fet servir el mètode de la resta major, però en aquesta ocasió ERC, Junts, CUP i En Comú Podem van apostar per la quota «imperiali» perquè Vox no tingui opcions, el que resol el repartiment amb tres senadors per al PSC, tres més per a ERC i dos per a Junts. Amb la metodologia anterior, en correspondrien 2 al PSC, ERC i Junts, un a Vox i un altre a la CUP.

Els socialistes, en canvi, van apostar per posar en pràctica una tercera opció, la llei d'Hondt, que hauria donat tres seients al seu partit, dos als republicans, dos als postconvergents i un a Vox, deixant fora la CUP. Aquest mecanisme sí que s'aplica en la distribució de diputats a les comissions i a la Diputació Permanent.

La formació d'extrema dreta va anunciar que presentarà un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional i va amenaçar d'emprendre accions legals per la via penal per prevaricació contra els membres de la Mesa del Parlament. Cs i PPC van defensar que la maniobra sobiranista és «antidemocràtica».