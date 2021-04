La Justícia obliga l'Estat a tornar als Franco els béns del Pazo de Meirás

L'Audiència Provincial de La Corunya ha estimat el recurs dels hereus del dictador Francisco Franco contra el dipòsit cautelar dels béns mobles de la casa pairal de Meirás. Els jutges revoquen la interlocutòria de la jutgessa de primera instància i permeten als néts del militar colpista retirar els béns mobles que, incideixen, no van ser reclamats per l'Estat en la seva acció reivindicatòria, que es va limitar a l'edifici i finques. L'Audiència concedeix a més als Franco el dret a ser indemnitzats pels danys que van poder derivar-se de l'ordre judicial. La sentència és ferma i no es pot interposar recurs, però l'Administració podrà demanar en un altre plet la titularitat dels mobles que consideri propietat del Patrimoni Nacional assignat a l'ús del cap de l'Estat.

Els jutges argumenten que la titularitat dels mobles hauria de ser, en tot cas, objecte d'un altre plet. «L'únic que es va demanar, i així es va estimar, és un dret de propietat sobre una parcel·la cadastral», argumenten en l'acte, que no es pot recórrer. Els magistrats es mostren molt durs amb el govern espanyol i arriben a afirmar que la mesura cautelar «va degenerar en una confiscació de la totalitat dels béns mobles existents a l'interior de la casa pairal, a disposició de l'Administració General de l'Estat, sine die».

L'Estat estudia la resposta

«Sembla obligat recordar que Espanya, en la Constitució de 1978, es configura com un Estat social i democràtic de Dret, sent la igualtat davant la llei una de les característiques que diferencien les democràcies dels règims dictatorials. Proclamada igualtat davant la llei que no solament no distingeix, sinó que prohibeix distingir. No caiguem en el que diem que rebutgem», adverteixen en la seva resolució.