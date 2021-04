L'EMA avala la Janssen, però conclou que hi ha casos rars de trombosi

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) manté l'aval científic a la vacuna Janssen després d'investigar la seva possible relació amb vuit casos «greus» de trombosi amb trombocitopènia entre més de 7 milions de vacunats als Estats Units. El regulador de la Unió Europea va determinar ahir que la vacuna monodosi produïda per Johnson&Johnson és segura, però catalogarà les trombosis estranyes com a «efecte secundari infreqüent». L'agència ha remarcat que el risc de patir-les és «molt baix» i continua recomanant l'ús del vaccí. Per ara, no ha pogut identificar factors o edats de risc concrets.

L'anunci de l'EMA hauria de permetre desbloquejar 146.000 dosis Janssen a l'Estat espanyol. La companyia ja va dir ahir que està «preparada per reactivar» les entregues a la Unió Europea, sense concretar si podrà repartir abans de juny els 55 milions de dosis promeses inicialment. L'agència de Salut dels Estats Units va recomanar a principis de la setmana passada la suspensió de la vacuna Janssen per sis casos estranys de trombosis entre gairebé 7 milions de vacunats. Johnson&Johnson va paralitzar les entregues a la UE arran d'aquesta decisió, tot i que el vaccí monodosi tenia el vistiplau del regulador europeu des de mitjans de març.A més, la companyia va demanar que no s'administressin les dosis rebudes. Diversos governs europeus, entre aquests l'espanyol, ho van acceptar, però d'altres com el francès van decidir utilitzar igualment les vacunes Janssen rebudes, ja que continuaven tenint l'aval del regulador europeu. Brussel·les no es va oposar a l'aturada imposada per la companyia, però va demanar al seu principal proveïdor, Pfizer-BioNTech, un avançament de 50 milions de vacunes per suplir el potencial buit que pogués deixar Johnson&Johnson. Abans de l'aparició dels casos rars de trombosi, la UE esperava rebre 55 milions de dosis de Janssen entre abril i juny. La multinacional encara no ha confirmat si mantindrà el compromís malgrat el retard.

146.000 dosis, a punt

El Ministeri de Sanitat està preparat per distribuir «amb caràcter immediat» les dosis de Janssen a les comunitats autònomes, quan la companyia aixequi la seva recomanació de no administrar a Europa la seva vacuna, ara ja avalada per l'EMA. Ho va explicar la ministra Carolina Darias ahir en la seva compareixença al Senat, en saber que l'EMA havia confirmat que el balanç entre benefici i risc del preparat continua sent «positiu». «Nosaltres no hem parat res», va ressaltar Darias, que va recordar que van ser les autoritats sanitàries estatunidenques les que van paralitzar el seu ús i la mateixa Johnson & Johnson la que va recomanar no aplicar la seva vacuna a Europa, mentre es dilucidava la seva relació amb sis casos d'aquests coàguls entre gairebé 7 milions d'immunitzats als Estats Units.

I l'EMA s'ha pronunciat en «termes semblants» a com ho va fer amb AstraZeneca. Des de dimecres passat, 146.000 dosis de Janssen són als magatzems centrals de la companyia; la previsió és que n'arribin 300.000 en tot el mes d'abril.