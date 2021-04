Laschet, candidat conservador a la cancelleria alemanya

«Hem pres una decisió. Armin Laschet serà el candidat a canceller de la Unió». Amb aquestes paraules va reconèixer ahir el primer ministre de Baviera i president de la CSU, Markus Söder, que ha perdut la batalla per ser el cap de cartell electoral de la unió conservadora alemanya CDU-CSU per a les eleccions generals del pròxim setembre.

Es tanca així, almenys de moment, la lluita interna pel lideratge del conservadorisme alemany que es va fer pública fa una setmana, quan Söder va dir que el suport de la cúpula de la CDU a Laschet era insuficient per resoldre l'anomenada «K-Frage» -és a dir, la qüestió de la candidatura a canceller, com es coneix popularment en alemany.

Després d'una reunió telemàtica de més de sis hores de la presidència executiva federal democristiana, la cúpula de la CDU va tornar a donar suport al seu president com a candidat a canceller. El suport no va ser unànime: 31 integrants del gremi van donar suport a Laschet davant de nou vots en contra i sis abstencions. Dos terços de la cúpula de la CDU donen suport, per tant, al president democristià en la seva ferma pretensió de ser el pròxim canceller federal d'Alemanya.

Laschet venç una batalla que podria haver perdut, però també afronta sense el suport tancat del seu partit una campanya electoral que es preveu molt dura i en què la CDU es juga la permanència en el poder. Els ecoliberals dels Verds podrien estar en disposició de liderar una coalició alternativa a la CDU-CSU. La unió conservadora alemanya governa el país ininterrompudament des de fa 16 anys.